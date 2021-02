Tutto come previsto. Questa mattina la città di Andria ha avuto un “bianco” risveglio dopo la nevica dell’ultima notte che ha visto posare qualche fiocco anche in paese, se pur non in modo abbondante. In zona Castel del Monte, ed in tutto il territorio circostante, la neve ha fatto la propria comparsa in modo più consistente superando almeno i 15 centimetri. Strade innevate e paesaggi incantati, questo il fotogramma che ci arriva dalla murgia andriese. Uno scenario sempre suggestivo.

A causa dell’abbondante nevicata in zona Castel del Monte, alcune strade risultano essere ghiacciate con annessi pericoli alla circolazione. Si raccomanda la massima attenzione.

Ecco alcune foto: