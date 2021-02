«La provincia di Barletta-Andria-Trani ha completamente abbandonato la borgata di Montegrosso. Un nulla di fatto l’incontro tenutosi ieri presso il Comune di Andria».

Ad affermarlo è il segretario provinciale di Forza Italia Luigi De Mucci.

Se da un lato sono in corso i lavori per la messa in sicurezza della strada SP2 Andria – Canosa, dall’altra parte si rischia seriamente di vedere completamente isolato il borgo, perchè dal progetto originale è stato escluso lo svincolo per Montegrosso. Tuttavia – come evidenziato dal presidente dell’Associazione La Piscara Nicola Miracapillo – dopo una lunga interlocuzione con la provincia ed i suoi tecnici eravamo certi da parte dell’ente provinciale dell’approvazione del progetto del sottopasso all’altezza della SP 12 per Barletta. Invece, dopo 1 anno e mezzo circa – conclude Miracapillo – tutto è fermo e siamo ancora nella fase studio circa la fattibilità dei progetti da parte dei tecnici incaricati dalla provincia. A tal riguardo, vi è un altro problema, perchè, ove la Provincia Bat dovesse decidere di effettuare in autonomia la variante al progetto, mancherebbero, ad oggi, anche le risorse economiche da impegnare per la realizzazione del tutto. Non è minimamente pensabile che uno dei borghi più belli d’Italia, inserito all’interno del Parco dell’Alta Murgia, venga completamente isolato e dimenticato. Si richiedono risposte certe e rassicuranti da parte dell’amministrazione provinciale guidata dal presidente Lodispoto nei confronti del borgo, delle strutture recettizie, delle aziende e dei suoi abitanti ormai sempre più allo stremo».