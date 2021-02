La questione è piuttosto semplice: porre rimedio ad un progetto che, da un lato migliorerà la sicurezza di una importante arteria stradale come la SP2, ma di contro taglierà completamente fuori dalla viabilità ordinaria un importante borgata come quella di Montegrosso porta del Parco dell’Alta Murgia e già tra i Borghi più belli d’Italia. Un pasticcio a cui si sta cercando di trovare una soluzione con armi che restano però piuttosto spuntate: la Provincia BAT non ha soldi a sufficienza per realizzare in autonomia una variante al progetto, dunque, nonostante vi siano almeno due idee per superare l’empasse, bisognerà eventualmente attendere un ulteriore finanziamento probabilmente regionale. Ma andiamo con ordine. In corso vi sono i lavori di ammodernamento della SP2 nel tratto tra Andria e Montegrosso. Lavori che sarebbero dovuti terminare a gennaio 2019, secondo il cronoprogramma iniziale, poi una importante variante al progetto e lavori, che procedono piuttosto alacremente ma che sono ancora in corso e dureranno per diversi altri mesi. Dal progetto originale, tuttavia, è sparito completamente uno svincolo per la borgata di Montegrosso, svincolo che avrebbe previsto sostanzialmente un secondo ponte a scavalco sulla strada che sarà a quattro corsie più complanari. Una situazione denunciata ormai già da un paio d’anni che ieri ha trovato un ulteriore momento di confronto a Palazzo di Città ad Andria tra la Provincia BAT, ed in particolare il progettista che ha immaginato le due ipotesi di soluzione l’ing. Pasquale Colonna, l’ente comunale ed i rappresentanti della borgata.

Due progetti particolarmente costosi e che potrebbero scontrarsi anche con autorizzazione ambientali più complesse da reperire. L’auspicio del Presidente della BAT Bernardo Lodispoto resta però quello di trovare una soluzione condivisa che permetta di avviare almeno uno dei due iter.

