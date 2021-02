Dopo una lunga malattia si è spento all’età di 74 anni Nino Losito, il delegato Figc del Comitato Provinciale della Bat.

Tutte le società della sesta provincia ricordano la sua assidua presenza e dedizione all’interno degli uffici di Trani, prima in via San Giorgio e poi negli ultimi anni in via Margherita di Borgogna.

Appassionato di calcio e soprattutto del calcio femminile ha dedicato parte della sua vita al movimento provinciale, una passione che il più delle volte ostentava tramite la sua voce stridula.