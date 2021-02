Un’idea che nasce da un’esigenza manifestata da alcuni associati. Molte aziende infatti hanno incrementato, nonostante le difficoltà del periodo storico, le proprie produzioni e hanno la necessità di inserire nuova forza lavoro nelle loro attività. Ma la ricerca di manodopera fatta autonomamente non si è conclusa con successo. Per questo, presso la sede della Confcommercio di Andria, sarà dalla prossima settimana attivo uno sportello per creare un incrocio tra domanda e offerta ed incentivare i giovani ad avvicinarsi anche al mondo del lavoro ma non solo.

«L’obiettivo dello sportello, infatti, è anche quello di sviluppare e diffondere la cultura di impresa, questo sportello sarà finalizzato anche a organizzare incontri rivolti ai giovani per accompagnarli verso il concetto di creazione di impresa ponendo così le basi per la nascita di nuove attività imprenditoriali», spiega Claudio Sinisi, presidente della Confcommercio di Andria.

«Questo sportello nasce, insieme ai giovani di Generazione Catuma, ma naturalmente invitiamo tutti i ragazzi in cerca di occupazione ad affacciarsi alla nostra sede per lasciare anche semplicemente un curriculum e raccontarci le proprie esperienze pregresse. Incroceremo poi questi dati con le richieste dei nostri associati e non e cercheremo di creare un ponte tra di loro. Successivamente, con i Giovani Imprenditori di Confcommercio, svilupperemo anche iniziative e corsi sempre finalizzati alla creazione della cultura d’impresa», conclude Sinisi.

Lo sportello sarà attivo il martedì pomeriggio dalle ore 17 alle 20 in via Nicola Pisano, presso la sede della Confcommercio.