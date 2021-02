E’ allerta gialla in Puglia per forte vento in arrivo a partire da questa notte, attorno alle ore 3, e per le successive 18-24 ore. L’allerta riguarda tutte le province pugliesi, compresa la Bat. In particolare sono attesi «venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali con raffiche fino a burrasca forte». E’ quanto reso noto dal bollettino meteo della Protezione Civile regionale.

Inoltre, sempre in previsione di domani, sono previste deboli piogge nella parte nord della Puglia con possibili fenomeni anche nella sesta provincia pugliese. Una domenica, dunque, all’insegna del maltempo.