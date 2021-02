Sfuma la possibilità del ritorno in zona gialla per la Regione Puglia, nonostante l’indice Rt sia sotto l’1 (0.91). E’ quanto emerso sulla base dell’ultimo monitoraggio della Cabina di Regia. Di fatto non sono previste nuove ordinanze del Ministro della Salute per la giornata di oggi.

La Sardegna tornerà in area gialla da lunedì, allo scadere dell’ordinanza vigente. E’ quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute. Rimangono dunque in fascia arancione Sicilia, Puglia, Umbria (con dati che la rendono a rischio zona rossa) e la Provincia Autonoma di Bolzano, che ha già annunciato autonomamente il lockdown da lunedì. Tutte le altre Regioni restano in giallo.

La Puglia probabilmente “paga” una occupazione dei posti letto ospedalieri sopra la media nazionale e della “soglia critica”.