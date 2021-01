Nuovamente uno dei migliori attacchi del campionato contro una delle migliori difese del torneo. Seconda sfida di questo genere per la Fidelis Andria che dopo aver battuto la Team Altamura affronta in trasferta, nell’anticipo del sabato, il Portici. Squadra campana del tecnico Panico in buona forma dopo alcuni risultati di prestigio sino al pari di domenica scorsa contro la Puteolana.

La Fidelis arriva al match dopo sette risultati utili consecutivi e tre gare senza subire reti. Ma il tecnico Panarelli spiega come ogni gara sia diversa dalle altre in un campionato estremamente equilibrato.

Prima gara di un tour de force fatto di sei gare compresse nel mese di febbraio. Panarelli non potrà contare certamente su Paparusso in via di recupero per un fastidioso problema muscolare al polpaccio, mentre acciaccati sono Scaringella e Clemente le cui condizioni si valuteranno sabato mattina.

Il match sarà visibile a partire dalle 14,20 di sabato 30 gennaio, come ormai consuetudine, sui canali social della Fidelis Andria e cioè facebook e youtube grazie alla produzione della gara realizzata da Telesveva.

Il servizio completo su News24.City.