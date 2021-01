La SSD Fidelis Andria 2018 comunica che in data odierna è stato raggiunto l’accordo con l’esterno Salvatore Pelliccia. Il calciatore di Pomigliano è già stato allenato dal tecnico Panarelli nella stagione 2018/2019 e 2019/2020 quando ha indossato la maglia del Taranto totalizzando 48 presenze. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, il classe 2000, in questa stagione ha giocato con la maglia del Bisceglie nel campionato di serie C collezionando 12 presenze. Pelliccia si aggregherà alla squadra nella giornata di oggi per l’allenamento odierno e sarà a disposizione per la gara casalinga contro la Team Altamura.