Tre le auto coinvolte in un incidente questo pomeriggio, attorno alle 18, sulla SS170 all’ingresso della Città di Andria. Diversi i feriti lievi soccorsi dalle equipe sanitarie del 118 giunte sul posto poco dopo il sinistro. L’impatto, per cause in corso di accertamento, è avvenuto tra due vetture che da Barletta procedevano verso Andria. Dopo lo scontro, con una carambola, una delle vetture ha centrato in pieno un’altra auto che risaliva la rampa di uscita dal casello dell’Autostrada A14 in direzione Barletta. Nell’impatto le vetture hanno occupato parte della carreggiata dunque l’arteria è rimasta parzialmente bloccata, con lunghe code e traffico in tilt, per un paio d’ore. Poco dopo le 20 ripristinata la regolare viabilità. Sul posto i rilievi e l’intervento degli uomini del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria.