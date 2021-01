Incidente questa sera sulla ex SP231 tra Andria e Montegrosso proprio all’inizio del tratto interessato dai lavori di raddoppio dell’arteria stradale in contrada Papparicotta. Un tir di una ditta di trasporti, attorno alle 19,30, ha finito la sua corsa fuori strada finendo in parte in una cunetta nella zona del cantiere.

1 of 5

Il conducente è stato estratto illeso dall’abitacolo grazie all’arrivo sul posto dei vigili del fuoco oltre ad una equipe sanitaria del 118 proveniente da Andria che ha provveduto a trasferire ugualmente il conducente in Pronto Soccorso. Rilievi affidati alla Polizia di Stato mentre sul posto intervento anche due equipe di volontari di associazioni in transito tra cui una della Misericordia di Canosa di rientro in città.

Da verificare le cause del sinistro anche se quel tratto di strada resta particolarmente pericoloso come più volte denunciato.