E’ il penultimo arrivato in casa Fidelis Andria ma la sensazione è quella di essere in una famiglia che conosce da tempo. Parola di Gianmarco Monaco, 24enne che si è aggregato alla rosa biancoazzurra a poche ore dal derby vinto all’Epifania contro il Gravina. L’ex Fasano, che proprio contro la Fidelis aveva giocato la sua ultima partita prima di trasferirsi ad Andria, arriva da San Pietro Vernotico, stessa città di Tiziano Prinari.

Centrocampista per nascita, difensore all’occorrenza, Monaco aggiunge al gruppo di Panarelli geometrie e centimetri. Con Clemente ha rinforzato la diga a centrocampo, per una campagna acquisti che ha portato in rosa anche Frisenda in difesa, Cerone sulla trequarti, Scaringella in attacco e Avantaggiato in fascia. Dopo lo stop forzato di domenica scorsa a Taranto, la squadra non vede l’ora di tornare in campo. Due le sfide casalinghe consecutive in programma al Degli Ulivi: prima il Nardò, poi la Team Altamura.

Di fronte domenica ci sarà la squadra di Danucci, tra le sorprese del girone H con i suoi 16 punti, a +1 sulla Fidelis. Vittoria significherebbe operazione sorpasso.

