La signora Luigia D’Avanzo, moglie dell’ex sindaco Natale Di Molfetta, sindaco della gente, primo cittadino andriese dal 1964 al 1966, ha compiuto 100 anni il primo gennaio 2021.

«In attesa della zona gialla – scrive il sindaco Giovanna Bruno – oggi sono stata a farle gli auguri, come da tradizione, a nome di tutta la civica amministrazione. Non è stato il nostro primo incontro perché nel 2011 ho avuto il piacere di ospitare la famiglia Di Molfetta in occasione di un evento che riguardava i sindaci andriesi degli anni 60. In quella occasione mi aveva raccontato di come aveva vissuto quegli anni di impegno di suo marito, anni difficili ma di grande coinvolgimento popolare. Oggi, a distanza di 10 anni, è un onore per me poterle dire: “Signora Luigia tanti cari auguri!”».