L’atto di donare è sempre ammirevole e se poi questo viene fatto a persone che a loro volta si donano e donano agli altri è davvero emozionante ed esemplare.

«Nella nostra città ci sono molte associazioni che sono composte da persone, da donne e uomini che spontaneamente dedicano tempo, energia, risorse economiche per un obiettivo di bene sociale, come il sostegno ai malati di cancro e a chi vive nel disagio di altre malattie o condizioni di svantaggio. E poi ci sono i benefattori, professionisti e semplici cittadini che aiutano le stesse associazioni a svolgere la loro azione» scrivono quattro associazioni cittadine come Calcit, Onda d’Urto, In Compagnia del Sorriso e Zenith.

«E’ accaduto recentemente che il dottor Giovanni Bisogno e i consulenti finanziari, che operano negli uffici della Banca Widiba di Andria sita in via Regina Margherita, abbiano deciso di donare mobili d’ufficio, scrivanie, sedie e vetrinette alle nostre associazioni – spiegano – Siamo grati a questi cittadini per aver voluto premiarci con il loro gesto. Sono piccoli esempi di bontà e generosità. Altre briciole d’amore che si aggiungono alle nostre, per essere al servizio di chi è stato meno fortunato di noi».