Alle porte una sfida con tante incognite. Il giorno dell’Epifania regala uno spiraglio di normalità in piena pandemia con il ritorno del calcio giocato in serie D. Match importante per la Fidelis Andria di Luigi Panarelli che, nella prima del 2021, ritroverà il terreno del “Degli Ulivi” contro il Gravina. Murgiani, però, che hanno cambiato qualche giorno fa guida tecnica e che arrivano all’appuntamento con la 10^ giornata del torneo con sicure novità difficili da decifrare al momento.

L’incertezza potrà esser un fattore da non sottovalutare per la Fidelis con il tecnico Luigi Panarelli che in conferenza stampa ha voluto però rimarcare il gran lavoro svolto in questi periodi di assenza del calcio giocato in attesa di un tour de force per cui bisognerà esser pronti mentalmente e fisicamente.

La Fidelis è stata anche una delle società più attive sul mercato in questo periodo. Agli arrivi di Cerone ed Avantaggiato a dicembre sono seguiti in questi ultimi giorni anche gli innesti di Clemente e Monaco giocatori duttili per il gioco di mister Panarelli. A completare l’organico è arrivata anche una vecchia conoscenza del calcio andriese e cioè Michele Scaringella, attaccante classe ’95 già protagonista con la casacca biancazzurra ad inizio carriera in serie C.

Assenza sicura per Paparusso ancora fermo ai box, torna a disposizione Lacassia in difesa mentre tutti gli ultimi innesti saranno regolarmente arruolabili. La gara sarà in diretta sui canali social, facebook e youtube, della Fidelis Andria grazie ad un importante sforzo produttivo di Telesveva. I tifosi biancazzurri di godersi il match con una qualità ancor migliore del solito. Un ricchissimo pre partita a partire dalle 14, più telecamere per guardare il match, replay, bordo campo ed ampio post partita il tutto con il coordinamento giornalistico dell’ufficio stampa Fidelis e le voci di Aldo Losito, Peppino Ernesto e Luca Guerra.

