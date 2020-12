Dalla disperazione alla gioia. E’ il senso della donazione, in particolare la donazione di organi e tessuti. Una pratica che salva centinaia di vite o restituisce pezzi di normalità in un atto di sconfinato amore per il prossimo. Dal dolore alla gioia, appunto. E da questo punto di vista la sesta provincia pugliese appare come un faro nel buio visti gli ottimi primati in Puglia ed un posizionamento altissimo in tutta Italia. Un 2020 caratterizzato dal Covid, che ha inevitabilmente modificato le reazioni disperate delle famiglie impossibilitate anche per l’ultimo saluto ai propri cari, ma anche un anno zero in cui è nato un Coordinamento trapianti dell’ASL BT, con la guida del Dott. Vitobello e che permette una maggiore interazione tra le rianimazioni e gli hospice dell’intera provincia con inevitabili benefici.

Tassi di opposizione bassissimi dunque, numeri di grande rilievo per quel che riguarda le cornee, ottimi anche per le donazioni multiorgano. Un Dipartimento, quello dell’ASL BT, molto attivo e che punta ad esser trascinatore per la nascita in Puglia di una banca degli occhi essenziale per trattare le tante cornee prelevate.

Il tasso di opposizione così basso è frutto di diversi elementi come ci spiega il Dr. Vitobello: in primis l’attenzione verso i pazienti da parte della sanità territoriale e poi la grande attività di sensibilizzazione che ha cambiato radicalmente il volto di una provincia e regione che era agli ultimi posti solo qualche anno fa.

Il servizio completo su News24.City