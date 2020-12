«Questo è il mio primo Natale che mi vede impegnato come presidente del consiglio comunale. Vorrei ringraziare e augurare buone feste, in particolar modo, al sindaco Giovanna Bruno, alla Giunta, all’intero Consiglio Comunale, al Segretario generale e a tutto il personale per avermi consigliato, supportato in questi primi giorni di lavoro». Scrive così, in una nota, il presidente del Consiglio Comunale di Andria, Giovanni Vurchio.

«Le difficoltà giornaliere sono tante, che potremo superare, riscoprendo il senso di comunità onesta e laboriosa. Grazie di cuore al Vescovo, Mons. Luigi Mansi e a tutta la Diocesi, ai nostri Sacerdoti, al Prefetto dottor Valiante, a tutte le Forze dell’Ordine, sempre e ovunque in prima linea, alle Istituzioni pubbliche e private, scuole, associazioni, gruppi, che si relazionano con il Comune con spirito collaborativo e costruttivo. La particolare situazione economica e sociale della nostra comunità richiede a tutti più sacrifici, ma non ci sfugge la triste realtà. E tuttavia ho avuto la fortuna di conoscere una comunità che ha voglia di guardare al futuro senza paura non tenendo le mani in tasca».