In un periodo prenatalizio fortemente contraddistinto dall’emergenza Covid-19, Coop Alleanza 3.0 continua ad essere a fianco delle comunità e dei territori con responsabilità etica, solidarietà, vicinanza, realizzando progetti e attuando gesti concreti.

“Buon Natale, per tutti” è l’iniziativa solidale di Coop Alleanza 3.0 con cui le Zone soci hanno infatti deciso di utilizzare le risorse, di solito destinate alle iniziative natalizie con i soci e i lavoratori della Cooperativa, per offrire complessivamente 5.500 pranzi alle persone in difficoltà assistite dalle associazioni del territorio.

All’iniziativa improntata alla mission della Cooperativa partecipano anche le Zone soci di Foggia, BAT, Bari-Matera, Taranto, Lecce-Brindisi. Le realtà coinvolte in Puglia e Basilicata sono: l’Associazione L’Aquilone di Foggia, la Casa accoglienza Santa Maria Goretti di Andria, la Parrocchia Santa Famiglia di Taranto, la Parrocchia di Santa Maria del Popolo di Surbo, il Comune di Matera.

“Buon Natale, per tutti” è uno dei progetti sociali che soci e clienti hanno sostenuto attraverso l’iniziativa 1 per tutti 4 per te: acquistando i prodotti della linea a marchio Coop Origine, con tracciabilità totale e filiera di qualità, l’1% del ricavato è stato destinato al sostegno dell’evento.

Coop Alleanza 3.0 è presente in Puglia con 11 negozi e una base sociale di oltre 227 mila soci, in Basilicata con l’ipercoop di Matera e una base sociale di oltre 13 mila soci.