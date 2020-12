Doni per chi è in difficoltà, cioccolato per i più piccoli, una spesa solidale per le famiglie che trascorreranno questo Natale con grandi ristrettezze. È il pensiero che hanno avuto alcuni soci della Misericordia di Andria che attraverso la Confraternita hanno deciso di preparare questi cesti per alleviare le sofferenze di famiglie colpite ancor più duramente da questo momento così complesso.

Nella giornata di oggi avverrà la distribuzione a famiglie che sono già seguite costantemente dalla Misericordia e segnalate dai Servizi Sociali del Comune di Andria. Un piccolo gesto, come tanti e quotidiani piccoli gesti, che esalta il significato di un Natale complicato ma il cui spirito assolutamente non si è perso. Una solidarietà che va oltre i servizi giornalieri ma che arriva direttamente dal cuore giallociano della Misericordia. Una solidarietà spesso silenziosa che noi, invece, vogliamo assolutamente “gridare” perché il bene genera sempre altro bene.

Questa è la Misericordia. Un grazie di cuore ai volontari