Questa mattina (mercoledì 9 dicembre) una delegazione dell’Associazione 3Place sarà presente presso il Centro Residenziale Terapeutico Riabilitativo per ragazzi affetti da disturbi psichiatrici afferente al Consorzio Metropolis denominato San Michele, sito in via Monte San Michele, 1-3, ad Andria, per procedere all’abbellimento dell’Albero assieme ai ragazzi.

“L’idea – si legge in una nota di 3Place – è partita da un nostro associato che lavora nella struttura il quale ha chiesto alla nostra associazione se fosse possibile donare e piantare un Abete nella aiuola all’esterno del Centro CRTM. Di li è subito partita una bellissima “gara” di solidarietà che ha visto nel giro di dieci giorni la raccolta dei soldini necessari all’acquisto dell’Albero e al successivo ritiro da vivaista e trasporto sino al Centro. Come 3place abbiamo anche raccolto un’intera cassa di addobbi natalizi dai nostri associati non piu’ utilizzati che saranno donati ai ragazzi e andranno ad abbellire l’Albero. I ragazzi del Centro hanno voluto dare un nome all’Albero, ossia l’ALBERO DEL BUON PROPOSITO: sull’Albero infatti sarà possibile apporre dei messaggi di Buon Proposito per l’anno che verrà. Chiunque vorrà potrà apporre il proprio messaggio del buon proposito.