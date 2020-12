“L Rmeur”, ovvero i rumori: per gli andriesi doc sono i dolci tipici natalizi. Si chiamano così perché le nonne nei primi giorni del mese di dicembre cominciavano all’alba a prepararli, quando ancora tutti dormivano in casa, loro in cucina con mattarello e spianatoia facevano rumore. Ma hanno questo nome anche perché, secondo alcuni, alla base di molte ricette natalizie ci sono le mandorle che quando vengono schiacciate o tritate fanno rumore, eccome. A prescindere, però, dalla storia di questo termine così suggestivo, ciò su cui non si sono dubbi sono i sapori e i profumi che sono uguali da sempre e sono quelli del vincotto, della marmellata di mele cotogne, del cacao e dell’olio extravergine di oliva. Nascono così i dolcetti di pasta reale, le sfogliatelle, le “rose”, “l calzncidd”, le mandorle con lo zucchero (attrroit) e “l przzidd”. Giusto per citarne qualcuno.

Custodi dei segreti e delle tradizioni di una volta, i titolari di bar e pasticcerie della Fipe Confcommercio di Andria sono al lavoro in questi giorni per la preparazione dei “rumori di Natale” e, insieme alla Confcommercio, hanno promosso una campagna per sostenere, in vista delle festività, l’economia locale. La campagna è online sulla pagina Facebook della Confcommercio di Andria con la pubblicazione di un video (https://www.facebook.com/confcommercioandria/videos/412168269935759) e una locandina che sarà esposta anche nei bar e pasticcerie del circuito.

«Acquista i dolci tipici perché sono buoni, artigianali e genuini”, dicono i pasticceri della Fipe Confcommercio di Andria che hanno collaborato in un grande lavoro di squadra ed hanno deciso di essere tutti protagonisti, insieme naturalmente alla loro arte e inconfondibile sapienza, della campagna social per sostenere l’economia locale: “L Rmeur d Natoil, un dolce pensiero per le feste e un fine pasto immancabile sulle tavole della tradizione».

«Ringraziamo il Comune di Andria per aver patrocinato questa campagna dedicata ai dolci natalizi andriesi che, insieme a quella #ComproSottocasa pensata per incentivare gli acquisti nei negozi di vicinate, sono iniziative che mettiamo in campo per aiutare i nostri commercianti ad affrontare le conseguenze economiche della pandemia. Invitiamo naturalmente i consumatori a stare dalla nostra parte, perché aiutare le attività imprenditoriali andriesi significare aiutare chi tiene viva la nostra città e garantisce lavoro a tante persone – commenta Claudio Sinisi, presidente della Confcommercio di Andria».