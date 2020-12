Arrivano nuovi fondi per i Comuni della Provincia Bat, ulteriori contributi per contrastare l’emergenza economica in corso. Ammonta a circa 820 milioni di euro (totale in Italia) quanto stanziato dal Governo, cifra che si aggiunge ai 400 milioni di euro già destinati ai Comuni nel mese di ottobre. Nel dettaglio nella Provincia Bat:

Andria: 1.103.961,05 euro;

Barletta: 569.893,04 euro;

Trani: 849.810,35 euro;

Bisceglie: 1.110.326,37 euro;

Margherita: 142.465,65 euro;

Minervino: 11.369, 19 euro;

Trinitapoli: 502.316,79 euro;

Fondi che sono stati attribuiti parametrando l’assegno destinato a ogni ente locale sulla base del mancato gettito delle principali entrate corretto in base all’andamento stimato dalle spese. Sostanzialmente si tratta di importanti agevolazioni per gli Enti comunali che non hanno potuto far fronte alle tasse governative specifiche.

I Comuni che non riceveranno fondi in questa seconda tranche hanno già ricevuto ad ottobre un acconto superiore al dovuto. Per gli altri, dunque, ecco un assegno che potrà essere speso in risorse sulla base delle sue effettive esigenze e della sua situazione specifica.