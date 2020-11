Siamo abituati a vederlo in tv nella veste di inviato nel tg satirico “Striscia la Notizia”. Ma adesso, per ridere con la sua proverbiale ironia, si potrà andare anche il libreria. Stiamo parlando di Pinuccio, all’anagrafe Alessio Giannone, l’artista barese che con le sue improbabili finte telefonate a politici e personaggi dello spettacolo ha conquistato il web. E non è un caso che proprio del mondo di internet e dei suoi utenti Pinuccio racconta nel suo nuovo libro dal titolo “Annessi e Connessi. La vita al tempo dei social”, un esilarante viaggio tra profili Facebook e account Instagram per scoprire il lato nascosto e spesso anche il più divertente dei social network.

Ospite nei nostri studi, dove ha partecipato alla trasmissione di Roberto Straniero “Spazio Città”, abbiamo approfittato per chiedere a Pinuccio qualcosa in più sul suo ultimo lavoro, da poco pubblicato.

Tempi duri, quella della pandemia, anche per chi lavora nell’ambiente dello spettacolo. E a vedersela brutta, tra cinema e teatri chiusi e lo stop alle attività di intrattenimento, non è solo chi va in scena ma sono soprattutto quelli che operano dietro le quinte.

L’augurio insomma è che tutto possa tornare quanto prima alla normalità.

L’intervista su News24.City.