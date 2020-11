Il Centro Commerciale Mongolfiera di Andria conferma la sua attenzione verso le donne vittime di violenza con una nuova speciale iniziativa, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre.

Non siamo indifferenti il claim della campagna, che sarà proiettata sull’edificio commerciale dal 25 al 29 novembre, per mettere ulteriormente in luce una grave problematica purtroppo sempre attuale e, anzi, acuita da questi giorni di convivenza forzata in casa.

Mongolfiera Andria, con la gestione di Svicom, azienda nata in Puglia e ora leader nazionale nel Real Estate Management, è attiva dal 2019 con iniziative a sostegno delle donne in difficoltà, grazie alla collaborazione con l’Associazione Codice Rosso: ne è un esempio lo sportello di ascolto per le vittime di violenza, attivo il mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 con il numero verde 800 960 276 e disponibile all’interno del Family Lab, lo spazio per bambini e famiglie del Centro Commerciale, il venerdì dalle 10.00 alle 12.30.

L’avvocato e responsabile di Codice Rosso, Vincenzo Barile segnala diverse richieste di aiuto e di intervento giunte in questi mesi ai professionisti e giuristi dell’Associazione, a dimostrazione della tragica attualità del problema e della necessità di offrire una mano concreta a queste donne.

Non siamo indifferenti è un messaggio di Mongolfiera Andria e della comunità, a sottolineare la consapevolezza della tematica e quanto sia ancora necessario combatterla, per estirparla dal nostro territorio e dalla società. È anche però un chiaro messaggio a chi ha bisogno di aiuto: ci siamo e vi tendiamo la mano.