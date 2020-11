La nuova sede della questura, quella situata ad Andria in via Indipendenza e che sarà riferimento per tutta la provincia Bat, dovrebbe essere pronta per la prima metà del 2021: prove tecniche di illuminazione restituiscono questo scatto di una cittadina che abita nei pressi del nuovo presidio di sicurezza. Che si illumina, illuminando di riflesso il quartiere Monticelli, troppo spesso trascurato.