«Si è tenuta ieri la Video Conferenza della Segreteria cittadina – allargata al gruppo consigliare – con sistema remoto, al fine di analizzare e discutere alcune importanti questioni. In particolare, il dibattito si è concentrato sulla deliberazione nr. 101 della Corte dei conti – argomento alquanto complesso – e sulle prime delibere di Giunta Comunale n 1-2-3-4 del 2020», commenta Giovanni Vurchio, consigliere comunale e Segretario del Partito Democratico di Andria.

«Senza entrare nel merito dei dettagli che, il verbale di segreteria della seduta di ieri sera conserva, l’attenzione degli assessori – Tammaccaro, Di Leo, Loconte – che ringraziamo per aver accettato l’invito e per la chiarezza espositiva con la quale hanno affrontato le diverse questioni – è stata orientata verso la necessità di rivedere l’intero assetto della macchina amministrativa oltre che alla possibilità di una corretta Amministrazione del Bilancio Comunale, in un prossimo futuro, senza prescindere dal contenuto e dagli effetti che potrebbe generare la questione “corte dei conti”.

Anche sulle prime delibere di giunta la discussione è stata abbastanza articolata ed ha interessato tutti i presenti. Da tale dibattito è emersa la necessità di adoperarsi per l’ideazione di una strategia complessiva, politica ed economica, fondata anche su programmi economico-urbanistici di medio termine (5 anni) finalizzati (come per la delibera n.4/2020) alla manutenzione ordinaria, straordinaria e l’efficientamento energetico degli immobili esistenti in città», conclude Vurchio.