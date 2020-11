Una nuova ordinanza sarebbe pronta per la firma da parte del sindaco di Andria, Giovanna Bruno e implica nuove restrizioni per far fronte all’emergenza Coronavirus. Il primo cittadino dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, compresi negozi di abbigliamento, saloni di bellezza e parrucchieri, dalle ore 19 alle ore 8 del giorno successivo. Maggiori dettagli saranno dal sindaco in un video che sarà pubblicato a breve.