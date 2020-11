Un rocambolesco incidente è avvenuto nella zona centrale di Andria attorno alle ore 13.30.

Due auto, una Lancia Musa che stava percorrendo via Milite Ignoto e una Citroen C3 proveniente da via Monte Santo, per cause ancora in fase di accertamento, probabilmente una mancata precedenza, sono entrate in contatto e il conducente della C3 perdendo il controllo dell’autovettura ha terminato la propria corsa contro la vetrata di un parrucchiere.

Tanto spavento ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono giunti i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso.