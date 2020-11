«Sono davvero emozionata e contentissima per l’opportunità che il team Arpègeopera e il suo direttore Marco Todaro mi ha dato. Lavorare su un set cinematografico è stata davvero una gran bella esperienza».

A parlare è Tiziana Cocumazzo, giovane hair stylist di Andria che, alla presenza di altri due colleghi, ha curato trucco e parrucco del cast del film “Viaggio a sorpresa”, il lungometraggio con Ronn Moss (meglio noto come Ridge Forrester di Beautiful) e Lino Banfi. Le riprese del film sono terminate a fine ottobre, prima che la situazione del contagio peggiorasse.

Girato tra Fasano, Cisternino, Monopoli, Locorotondo, Alberobello, Polignano e San Marzano di San Giuseppe, “Viaggio a sorpresa” è una cartolina della Puglia che porterà in giro questa terra con i suoi odori, colori e sapori. Oltre un mese di riprese, ed un continuare viaggiare su e giù per la Puglia: Tiziana si è divisa tra il suo salone ad Andria e il set, che di giorno in giorno cambiava a seconda delle esigenze di copione.

Ma la stanchezza non ha prevalso: «Un’occasione di crescita per me e per il mio lavoro – spiega la 28enne andriese – Ho sempre tanta voglia di imparare e di crescere anche professionalmente che non mi accontento mai. Il rapporto con la gente è fondamentale nel mio lavoro ed ho colto questa opportunità che Marco Todaro mi ha dato come un enorme regalo, un premio ai miei sforzi quotidiani. Stare sul set, conoscere il mondo del cinema, le star nazionali ed internazionali come Ronn Moss mi ha dato una spinta in più. Curare la loro immagine è stata una bellissima responsabilità».

Tiziana Cocumazzo è stata coinvolta sul set dal team ufficiale Arpègeopera, diretto da Marco Todaro, capo parrucco e responsabile di zona Nicola Schingaro, che ha in via esclusiva e personale ha curato capelli e make-up degli attori. E’ stato proprio il direttore artistico a chiedere a Tiziana di lavorare sul set. «Questa occasione di lavoro mi dà la possibilità anche di farmi conoscere e apprezzare: il nostro settore è molto competitivo e la qualità fa la differenza».

Il suo salone, in via Martiri di Belfiore, da qualche settimana ha già qualche cliente in più. Merito di quelle foto che la ritraggono sorridente e presa dal suo lavoro accanto ai vip. Del cast, oltre a Banfi e Moss, fanno parte Paolo Sassanelli, Totò Onnis, Fabio Cursio Giacobbe, Mayra Pietrocola e Pietro Genuardi. Direttore della fotografia è Armando Barbieri, la sceneggiatura è di Pietro Genuardi e Fabio Cursio Giacobbe. Il film, diretto dal regista milanese Roberto Baeli, previsto in uscita nella primavera del 2021, è prodotto dalla DevRonn Enterprises di Los Angeles e dal Bros Group Italia di Tiziano Cavaliere, insieme alla Bcc San Marzano e ai coproduttori Giovanna Arnoldi, Mirella Rocca e Domenico Barbano.

Articolo di Marilena Pastore