«Per me un grande onore rappresentare gli infermieri di questa provincia, ma anche un grande impegno che porteremo avanti come sempre, con rinnovata passione. Ringrazio tutti gli infermieri della BAT – commenta Papagni – per la riconfermata fiducia. Viviamo un periodo difficile sia come cittadini che come professionisti. Il nostro impegno rivolto all’ascolto per rappresentare in pieno tutte le istanze che arrivano dalla comunità professionale.

Questo ordine sosterrà tutte le tematiche in favore della revisione dei modelli organizzativi utili a migliorare il nostro Sistema Salute messo a dura prova dall’emergenza sanitaria.

Il nostro obiettivo è favorire lo sviluppo professionale dialogando in modo costruttivo con tutte le istituzioni governative. Nei prossimi giorni costituiremo gruppi di lavoro formate da professionisti competenti anche al di fuori dei nomi eletti, che svilupperanno proposte e porteranno avanti il programma presentato. Il nostro mandato che durerà quattro anni sarà importante ed impegnativo».

La carica di vice presidente è stata assegnata a Nicola Tortora, tesoreria a Di Bari Carlo, segreteria a Rizzi Michele Cristian.

I consiglieri eletti sono: Barile Paolo, Besozzi Barbara, Calabrese Michele, Campanale Giulio, Di Leo Leonardo, Di Terlizzi Rosanna, Leuci Antonio, Petruzzelli Savino, Ricchiuti Vincenzo, Ruta Federico, Sgarra Federica.

I Revisori dei conti eletti sono Bonadie Grazia, Tarricone Potito, Dibenedetto Beatrice (supplente).

Nella Commissioni d’Albo sono stati eletti: Maldera Vincenzo (presidente), Gorgoglione Michele (vice presidente) Paolillo Daniela (segretaria), Carella Agata, Custode Maria, Lombardi Teresa, Lombardi Valeria.