Allenamento pomeridiano per la Fidelis Andria allo Stadio Sant’Angelo dei Ricchi agli ordini del tecnico Luigi Panarelli. Novità dall’infermeria in casa andriese: fermo, a causa di un problema muscolare, Tiziano Prinari che ha svolto allenamento differenziato e che ha cominciato, presso il Centro fisioterapico “San Pietro” di Andria, il recupero. E’ in attesa dell’imminente intervento chirurgico al ginocchio, invece, l’attaccante Calogero Minacori che nei prossimi giorni sarà operato per l’infortunio ai legamenti patito dopo il match contro il Sorrento.

Distorsione ad una caviglia, invece, per il classe 2002 Gabriele Azzarito che prosegue il lavoro di recupero. La Fidelis non sarà impegnata in gare ufficiali sino al 29 novembre prossimo quando si dovrebbe ripartire in serie D con la 7^ giornata e cioè con la sfida ad Aversa. Nel frattempo questa mattina, sabato 7 novembre, allenamento mattutino prima del rompete le righe sino alla ripresa prevista per martedì pomeriggio.