A 30 anni e con oltre 300 presenze tra campionato di serie C e massima serie dilettantistica, Stefano Manzo ha troppa esperienza per non valutare in prospettiva l’interruzione per tre settimane del calendario di Serie D, stabilita dalla Lega Nazionale Dilettanti per permettere la disputa di parte dei recuperi dettati dall’emergenza Covid e rimettere in linea la programmazione dei nove gironi.

Alla pausa del campionato la Fidelis Andria ci arriva con 7 punti, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 ko. Manzo, infortunatosi a Sorrento, è mancato anche contro Picerno e Brindisi. Non a caso, partite coincise con la striscia negativa dei biancoazzurri. Fedelissimo di Gigi Panarelli, che lo ha avuto a disposizione nelle ultime due stagioni a Taranto, dove Manzo ha totalizzato 50 presenze con 2 reti, il centrocampista esalta la reazione del gruppo.

Parole di chi sa che può e deve essere importante per la Fidelis. La differenza, però, come sempre la farà il collettivo. Cartolina con vista sul 29 novembre.

