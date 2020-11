«Oggi (ieri ndr) una giornata infinita. Il telefono non ha mai smesso di squillare e in tutto abbiamo portato a termine 8 interventi fra Andria e Trani. 7 di questi 8 erano positivi al Covid. Una percentuale molto alta che non avevamo riscontrato neanche durante il primo lockdown. Le persone che ci capita di incontrare sono di solito impaurite e disorientate. Non riescono a ricevere le risposte che vorrebbero. Noi cerchiamo di esserci sempre e il più possibile, ma speriamo che ciascuno faccia la sua parte perché se viene meno la rete, nonostante la buona volontà, non ce la facciamo. E domani si ricomincia».

Questa la testimonianza diretta di un componente della Radiologia Domiciliare Bat in un momento davvero molto delicato per la città di Andria e per il tutto il territorio della Bat a causa dell’aumento esponenziale di casi di Covid-19.