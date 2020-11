Stop di tre settimane al campionato e utilizzo delle tre prossime domeniche per recuperare le oltre 100 gare che non si sono giocate dal 27 settembre ad oggi a causa dell’emergenza Covid.

E’ la scelta presa dalla Lega Nazionale Dilettanti dopo aver consultato il Governo in seguito all’ultimo Dpcm. Dopo ore vissute con il fiato sospeso e con l’ombra di un possibile stop complessivo del campionato fino al 6 dicembre all’orizzonte, si fa chiarezza sull’attività per l’unico campionato dilettantistico ancora in corso. Da una parte la Lnd si adegua alle categorie che la seguono, ferme fino al 29 novembre, dall’altro invece utilizzerà questa finestra di stop per rimettere in riga il calendario dei nove gironi. Ne consegue lo slittamento dei calendari: il girone H, quello con 11 pugliesi in campo, ripartirà a fine mese dal settimo turno, quello originariamente in programma domenica 8.

La prossima partita si gioca sul protocollo: «Quello attuale – spiega in una nota Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti – è stato recepito dalla Figc dopo l’approvazione del dipartimento dello sport».

Si sta però elaborando una proposta di modifica, con il supporto del responsabile medico, introducendo delle azioni che possano renderlo più efficace, ad esempio con il ricorso ai “tamponi rapidi” con contributi per l’adeguamento al protocollo sanitario in arrivo nelle casse dei club nei prossimi giorni. Un altro sostegno straordinario è invece previsto per gennaio 2021, anche questo direttamente sui conti correnti delle società con risorse della LND. Chiarezza anche sulla questione legata ai rinvii delle gare, oggi possibile anche con un solo positivo nel gruppo squadra. In arrivo un aggiornamento delle regole, con un perimetro ancora più definito per cancellare dubbi sulle modalità di richiesta di rinvio degli incontri.