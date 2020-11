Esordio dal primo minuto e tre punti in tasca. La scorsa per Carlo Zammit Lonardelli è stata una domenica da incorniciare: il classe 2001 italo-maltese è stato scelto come esterno destro titolare nel 3-4-2-1 di Gigi Panarelli nel 3-0 alla Puteolana. Un ruolo che prima della Fidelis Andria aveva già ricoperto.

Nonni materni e mamma di Corato, Zammit Lonardelli è nato a L’Iclin, a Malta, nell’aprile del 2001 ma ha conosciuto l’Italia facendo spesso visita ai parenti, dando i primi tiri al pallone in alcune scuole calcio di Corato e Ruvo.

L’esordio con la maglia della propria nazionale avvenne il 26 ottobre del 2017, quando appena sedicenne fu convocato nella selezione maltese under 17. Dividersi tra la Fidelis e la Nazionale è un impegno non da poco.

Con lo slittamento del calendario per far spazio ai recuperi, il prossimo impegno ufficiale della Fidelis Andria sarà tra più di 3 settimane, il 29 novembre sul campo dell’Aversa. Il giovane Carlo non ha dubbi: ad Andria è in famiglia e utilizzerà questi giorni per lavorare e studiare sul campo. Come da carta d’identità di chi fa della duttilità il suo pezzo forte.

Il servizio di News24.City