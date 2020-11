Il dipartimento Salute della Regione Puglia ha autorizzato i laboratori privati che fanno parte della Rete regionale Covid a effettuare i tamponi rapidi antigenici anche per esigenze non correlate a motivazioni cliniche o di salute pubblica.

E’ quanto si legge in una circolare firmata dal direttore Vito Montanaro. Il test può essere richiesto dal cittadino per motivi di lavoro, per motivi di viaggio e per qualunque altro motivo non correlato a esigenze cliniche o di salute pubblica già disciplinate dai provvedimenti nazionali e regionali. Basterà al richiedente rilasciare un’autocertificazione per sottoporsi al test rapido.

«In caso di esito positivo del test antigenico – si legge ancora nella circolare – il laboratorio di analisi dovrà immediatamente avvertire l’interessato e il suo medico di medicina generale nonché il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente perché siano assunti i provvedimenti conseguenziali ivi compresa la prescrizione dell’esecuzione del test molecolare».