Prima Russo, poi Prinari ed infine anche Cristaldi: il tridente della Fidelis completa il tris alla Puteolana riportando il successo sulla sponda biancazzurra dopo quattro gare. Una vittoria rotonda che serve ai biancazzurri per morale e classifica. Il tecnico Panarelli butta nella mischia dal primo minuto Zammit a destra, vista anche l’indisponibilità di Zingaro, mentre nel cuore del centrocampo torna Manzo. Nella giovane Puteolana, invece, subito in campo l’ultimo arrivo Romeo in avanti al fianco di Chiacchio per il tecnico De Martino. Nel silenzio del “Degli Ulivi” è Prinari a rompere l’equilibrio iniziale con un tiro che si spegne sul fondo dopo una rapida azione personale. La Puteolana si difende bene e copre gli spazi, la Fidelis prova ad incidere in avanti. Meno gioco spettacolare per i biancazzurri ma molta più concretezza: come al minuto 16 quando Bolognese taglia il campo in orizzontale e riesce a servire da sinistra il mobile Russo bravo ad incunearsi nella difesa ospite ed a battere Gilli. E’ vantaggio andriese con gli ospiti in affanno sulle incursioni di Prinari. Il numero 10 cade in area e per il direttore di gara è giallo per simulazione. Sempre Prinari calcia dal limite sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dopo uno scambio con Carullo, ed è bravissimo Gilli a deviare tutto in corner. Gli ospiti si fanno vedere con Imbimbo che non colpisce bene da buona posizione dopo un’azione da sinistra di Messina. Anatrella blocca tutto. Alla mezz’ora è Manzo a provarci al volo dopo una corta respinta della difesa ospite, palla a lato. La gara si anestetizza ed è Carullo da sinistra a fare coast to coast prima della conclusione in area facile preda di Gilli.

Nella ripresa subito fuori Chiacchio per gli ospiti mentre tutto invariato in casa Andria. Doppia occasione quasi immediata per il raddoppio di Russo: prima è Cristaldi ad entrare in area da destra ed a servire il numero 11 andriese che tocca a botta sicura ma un difensore della Puteolana salva tutto in angolo. Azione fotocopia poco dopo con l’incursione questa volta di Prinari ed il tiro cross che Russo calcia alto. Carullo dal limite calcia in porta ma è facile per Gilli. Rispondono gli ospiti con Pecorella ma Anatrella è attento. Busetto in campo per Russo ma al 20’ è raddoppio di casa: Prinari è abile a contrastare il rinvio di Piacente ed a vincere il rimpallo al limite dell’area prima di saltare Gilli e depositare il pallone in rete. Terzo centro su sei gare per il trequartista della Fidelis. Pecorella di testa prova a suonare la carica per la Puteolana ma i biancazzurri trovano il tris al 33’: Cristaldi sfrutta una indecisione di Pisacane entra in area e batte Gilli. Tre minuti dopo c’è anche spazio per la moviola: il direttore di gara prima assegna e poi cancella un calcio di rigore per la Fidelis per fuorigioco dopo la segnalazione del guardialinee. In area era stato atterrato Venturini. Tanti cambi con la Fidelis che mette in campo anche Adusa. E’ proprio l’attaccante neo entrato a sfiorare il poker prima in contropiede da destra con un’azione solitaria conclusa a lato. E poi, in pieno recupero, da sinistra con un tiro che Piacente prima devia verso la sua porta e poi è bravo a spazzare lontano. Finisce così nel silenzio del “Degli Ulivi” ed in attesa di comprendere se il torneo di serie D proseguirà regolarmente o meno. La Fidelis ha completato tutte le gare a sua disposizione, sei, e domenica sarà di scena ad Aversa in una importante trasferta campana, Covid-19 permettendo.