Il campionato di Serie D va regolarmente avanti. Dopo il sondaggio lanciato dalla LND le 166 società si sono espresse per l’opzione A e cioè proseguire il torneo regolarmente. Su 166 sodalizi aventi diritto di voto sono 123 coloro i quali hanno espresso la volontà di proseguire pari al 74% delle società. Con 138 votanti è stato superato il quorum, ovvero il 75% dell’organico.

28 i sodalizi che non hanno indicato una preferenza sapendo che la mancata espressione di voto, secondo regolamento, avrebbe significato il via libera alla prosecuzione dell’attività agonistica. 43, tra cui la Fidelis, sono i club che hanno indicato la preferenza per lo stop dell’attività (il 26%). Ora la società biancazzurra è già al lavoro per organizzare l’eventuale diretta delle gare finchè gli stadi resteranno chiusi. Si attende, tuttavia, il comunicato della Lega che spiega modalità specifiche per la produzione di questo servizio in favore dei tifosi.