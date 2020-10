4^ giornata di campionato allo Stadio “Degli Ulivi” per il torneo di serie D. Si torna al Comunale per la sfida tra Fidelis Andria e Picerno, due squadre con umori differenti ma entrambe sconfitte nell’ultimo turno di campionato. Il tecnico Panarelli deve rinunciare a tre uomini importanti come Manzo e Minacori infortunati oltre a Fontana squalificato. In campo il tridente difensivo con Lacassia-Venturini-Paparusso mentre a centrocampo Busetto e Bolognese supportati sulle ali da Zingaro e dall’esordiente Carullo. Altro esordio alle spalle di Cristaldi con Russo subito gettato nella mischia dal primo minuto assieme a Prinari.

Per la formazione lucana di Ginestra invece tanta esperienza con Iadaresta-Albadoro in avanti.

SEGUI IL LIVE DEL SECONDO TEMPO

Finita il Picerno vince al Degli Ulivi.

4 minuti di recupero.

44′ FIDELIS AVANTI – Tusiano in sforbiciata prova a sorprendere l’estremo difensore ospite ma la sfera è alta.

43′ CAMBIO FIDELIS – Fuori Venturini dentro Tusiano.

36′ FIDELIS SFIORA IL PARI – Minincleri nel cuore dell’area di rigore calcia alto da buonissima posizione.

33′ AMMONIZIONE PICERNO – Girasole ammonito per fallo su Prinari.

31′ CAMBI PER LE DUE SQUADRE – In campo De Santis al posto di Carullo e PArisi al posto Leone.

27′ CAMBIO FIDELIS – Minincleri prende il posto di Busetto.

25′ GOL PICERNO – Calcio di rigore di Esposito dopo un presunto fallo di mano di Venturini caduto in area.

23′ GOL PICERNO – Errore in uscita di Zingaro che lascia la palla ad Esposito abile davanti ad Anatrella a siglare il gol del pari.

20′ OCCASIONISSIMA FIDELIS – Prinari dai 25 metri calcia una punizione che sfiora il palo.

19′ FIDELIS PERICOLOSISSIMA – Russo sventaglia per Cristaldi che avanza palla al piede e calcia nel cuore dell’area ma Giuliani è bravo a chiudere lo specchio.

15′ CAMBIO FIDELIS – Fuori Russo ed al suo posto Adusa.

15′ AMMONIZIONE PICERNO – Zito calcia violentemente il pallone a gioco fermo ed è giallo per lui.

11′ DOPPIO CAMBIO PICERNO – Guerra ed Albadoro fuori in campo D’Angelo ed Esposito.

6′ FIDELIS AVANTI – Prinari direttamente su calcio di punizione dai 25 metri calcia in porta e Giuliani devia in corner.

5′ PICERNO AVANTI – Sugli sviluppi di un corner è Iadaresta a colpire di testa da buona posizione ma la sfera è alta.

1′ AMMONIZIONE FIDELIS – Busetto interviene sul pallone ma in modo deciso su di un difensore del Picerno ed è giallo.

Partiti

SEGUI IL LIVE DEL PRIMO TEMPO

Finito il primo tempo

1 minuto di recupero

43′ FIDELIS IN AVANTI – Prinari finta su cross di Russo e Cristaldi dal limite calcia a rete ma la palla è a lato.

37′ GOL FIDELIS – Cristaldi, vince un rimpallo dopo una bella azione di Russo e segna tutto solo davanti a Giuliani. Mati dedica il gol allo sfortunato compagno di squadra Minacori infortunatosi domenica scorsa.

29′ AMMONIZIONE PICERNO – Dametto commette fallo su Russo a centrocampo ed è giallo.

22′ PALO PICERNO – Zito dai 20 metri calcia potente e coglie il palo alla destra di Anatrella.

20′ FIDELIS PERICOLOSISSIMA – Prinari si libera in area e calcia a giro ma Giuliani si distende e respinge.

19′ AMMONIZIONE PICERNO – Albadoro atterra in ripartenza Zingaro ed è giallo.

17′ FIDELIS PERICOLOSA – Cristaldi dal limite calcia su punizione ma Giuliani respinge con i punti.

15′ AMMONIZIONE PICERNO – Dettori su Bolognese ed è giallo dal limite dell’area. La Fidelis ha protestato perchè chiedeva un calcio di rigore. Punizione sulla linea.

13′ OCCASIONISSIMA FIDELIS – Cross di Carullo e colpo di testa di Busetto nel cuore dell’area di rigore con palla di poco alta.

12′ AMMONIZIONE PICERNO – Pitarresi commette fallo su Prinari ed è giallo.

9′ PICERNO AVANTI – Iadaresta vince un contrasto con Lacassia e calcia nel cuore dell’area ma viene murato.

Squadre si studiano. Piccole scaramucce ma nessuna azione degna di nota dopo 8 minuti di gioco

Partiti