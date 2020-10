Venerdì 9 ottobre alle ore 18.00 il sito di Castel del Monte ospiterà una conferenza dal titolo “Dall’8 all’infinito”, a cura dell’Ing. Antonio Anelli.

L’infinito, contrapposto al finito, costituisce ciò che non ha mai fine, ciò cui l’uomo tende o vorrebbe tendere, senza però che sia mai in grado di raggiungerlo.

Innegabile è poi il legame tra questo simbolo ed il numero “otto”, quell’otto che è alla base di Castel del Monte. Otto sono i lati dell’ottagono che rappresenta il cortile interno, otto quelli dell’ottagono che ne costituisce la pianta esterna perimetrale, otto sono le “torri” poste nei vertici e ciascuna peraltro a pianta ottagonale.

Nella corte ottagonale del Catello saranno proiettate le immagini di una rassegna fotografica che parte dal “lontano” e dalle attuali vie d’accesso per poi convergere sul maniero e sulla vista “stupita” di chi vi giunge per la prima volta, ma anche di chi ci ritorna “spesso e volentieri” scoprendo ogni volta uno scorcio, un particolare, un concio che insieme a tutti gli altri, sapientemente e magistralmente collocati, forma la “montagna di pietre” chiamata non a torto “Crown of Apulia” (“Corona di Puglia”).

L’evento si inserisce nel progetto di valorizzazione del Castello e prevedere un’apertura straordinaria serale dalle ore 17.45 alle ore 20.45 con ultimo ingresso al pubblico alle ore 20.00.

Informazioni per il pubblico

Orario: dalle ore 17.45 alle ore 20.45 con ultimo ingresso al pubblico alle ore 20.00 per l’apertura straordinaria serale/ ore 18.00 per l’evento

Fasce orarie di ingresso: 18.00, 19.00, 20.00

Numero massimo di visitatori consentito (per fascia oraria): 28

Costo: tariffa ordinaria di € 7,00 + € 1,00 prevendita, riduzioni e gratuità secondo legge

Prenotazione: obbligatoria sul sito https://buy.novaapulia.it/

Contatti per richiedere informazioni sull’evento: Castel del Monte 3279805551,

[email protected];

Nova Apulia 3883026000 – [email protected]

Misure anti-contagio previste:

– Ingressi contingentati max 28 persone per fascia oraria;

– Uso obbligatorio mascherina;

– Rilevamento temperatura all’ingresso;

– Disinfezione mani con dispenser gel collocato all’ingresso e area sosta bookshop;

– Distanziamento fisico durante il percorso di visita;

– Percorso di visita obbligato;

– Durata visita max 45 minuti.