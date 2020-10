Il Consorzio di Tutela comunica che la Burrata di Andria è stata protagonista in questi giorni di diversi articoli da parte di riviste nazionali ed internazionali. Così oltre a fregiarsi della copertina e relativo articolo su “Consortium” la più importante rivista nazionale dedicata ai consorzi di Tutela ed alle Eccellenze DOP IGP italiane edita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello stato e curata da Fondazione Qualivita, https://www.qualivita.it/news/la-burrata-di-andria-igp-un-nuovo-prodotto-simbolo-del-made-in-italy/, il sito ufficiale della BBC World News, tra i più importanti canali televisivi al mondo, nell’area Food, http://www.bbc.com/travel/story/20200928-the-surprising-origin-of-burrata-cheese , dedica un articolo sulla nostra eccellenza ed infine ma non per ultimo un ulteriore ed importante Magazine americano “ The Art of Eating”, rivista specialistica statunitense sulle eccellenze gastronomiche di tutto il mondo, dedica un articolo alla Burrata di Andria IGP, https://artofeating.com/burrata-di-andria/.

«Ancora una volta – spiega il Coordinatore del Consorzio di Tutela, Francesco Mennea – la Burrata di Andria è al centro dell’attenzione dei media italiani ed esteri interessati ad approfondire la conoscenza della nostra Eccellenza oramai sempre più consumata in ogni parte del mondo e sempre più oggetto di imitazione. Il marchio d’origine IGP sta consentendo alla Burrata di Andria, l’originale, unica ed inimitabile, di emergere dall’oblio della volgarizzazione a causa dell’uso improprio del termine generico burrata, e di distinguersi dalle innumerevoli imitazioni, ottenendo il giusto riconoscimento di “Eccellenza Gastronomica-Culturale” espressione più rappresentativa del territorio pugliese ed oggi sempre più sinonimo di italianità nel mondo. Il Consorzio ringrazia la Fondazione Qualivita e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione degli articoli».