Mancherà proprio Luigi Panarelli, squalificato per un turno dopo la gara di Bitonto, sulla panchina nell’esordio casalingo di domenica pomeriggio al “Degli Ulivi” per la Fidelis Andria nel derby contro l’Audace Cerignola. Un derby importante e sentito tra due squadre in salute e con l’obiettivo di stupire tutti in questa stagione.

Tutti a disposizioni del coach andriese dopo qualche defezione patita domenica scorsa in particolare nel fronte offensivo. Mancherà anche Adusa che deve scontare ancora due giornate di squalifica ma la Fidelis ha lavorato intensamente in settimana.

Del Cerignola, secondo Panarelli, bisognerà temere la gioventù ma anche l’esperienza della rosa allestita dal DS Elio Di Toro e dal tecnico Michele Pazienza.

Il servizio di News24.City.