2,1 milioni di vaccini anti influenzale pronti per essere distribuiti sul territorio. La Puglia si attrezza, l’Asl Bari, l’azienda che ha svolto l’appalto unico regionale per la campagna 2020, ha reso noto l’acquisto delle dosi per coprire oltre la metà della popolazione. L’obiettivo della Regione Puglia, infatti, è proprio quello di vaccinare quanti più pugliesi.

Tutto è pronto per la distribuzione. La vaccinazione sarà avviata nei prossimi giorni dai medici di medicina generale, parallelamente ad una campagna informativa sul tema. E’ bene precisare che il vaccino anti influenzale non protegge dal Covid-19 ma è utile per prevenire i classici sintomi riconducibili al contagio da coronavirus. Un altro obiettivo rilevante della Regione è quello di non intasare le strutture ospedaliere. Di fatto, la vaccinazione del 50% della popolazione pugliese ridurebbe i ricoveri e gli accessi al pronto soccorso. Fenomeni, questi, che si verificano periodicamente con l’arrivo dell’inverno e dell’influenza stagionale.

Novità arrivano anche sull’esenzione ticket. Il dipartimento Salute della Regione Puglia ha infatti informato di aver prorogato al 31 marzo del 2021 la scadenza per il rinnovo dei certificati di esenzione ticket per reddito. ll provvedimento consentirà a chi ne ha diritto di beneficiare per altri sei mesi della validità dei codici di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.