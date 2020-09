Si torna a calcare i campi di gioco anche tra i dilettanti dopo oltre sette mesi dall’ultima volta. Quel Fidelis-Fasano al “Degli Ulivi” è l’ultimo atto di una stagione che la società biancazzurra ha messo rapidamente in archivio per voltare completamente pagina. Ed alla prima di campionato ecco subito un derby di grande fascino che ha tanti temi al suo interno: la Fidelis ospite del Bitonto che da pochi giorni è tornata in serie D dopo l’esaltante scorsa stagione ed anche a causa delle note vicende extra calcistiche. Per la prima assoluta di Luigi Panarelli in casa Fidelis diverse novità di formazione con Cristaldi, Minincleri e Fontana in panchina a causa di acciacchi patiti nell’allenamento di rifinitura. Ed allora spazio ad un tridente leggero con Minacori, Tusiano e Prinari mentre subito in campo Paparusso nel tridente di difesa con Lacassia e Venturini. Per il Bitonto, inedito, del tecnico Ragno, con un 3-5-2 con Lattanzio e Pepe in attacco ed a loro supporto Diop e Palmisano.

Finita

5 minuti di recupero

43′ CAMBIO FIDELIS – Fuori Prinari dentro Zammit.

42′ CAMBIO BITONTO – Mariani dentro Evangelista

40′ CAMBIO FIDELIS – Fuori Notaristefano dentro Fontana.

34′ BITONTO PERICOLOSISSIMO – Sirri a due passi dalla porta su un calcio di punizione di Pepe manda il pallone incredibilmente sul fondo.

32′ AMMONIZIONE BITONTO – Busetto appena entrato viene ammonito per fallo su Di Cecco.

31′ CAMBIO BITONTO – Dario fuori dentro Tedone.

31′ DOPPIO CAMBIO FIDELIS – Fuori Tusiano dentro Minincleri e fuori Minacori ed al suo posto Busetto.

27′ TRAVERSA FIDELIS – Tusiano calcia dai 20 metri e coglie una clamorosa traversa a Figliola battuto.

23′ CAMBIO BITONTO – Esce Diop ed entra Caruso.

16′ FIDELIS PERICOLOSA – Discesa profonda di Paparusso sulla sinistra e cross centrale che Tusiano colpisce alto.

3′ FIDELIS PERICOLOSISSIMA – Bolognese dal limite piazza la palla sul secondo palo ma Figliola è bravissimo nella respinta.

Partiti

Finito il primo tempo Fidelis in vantaggio per uno a zero.

Due minuti di recupero

37′ AMMONIZIONE FIDELIS – Minacori finisce nel taccuino dei cattivi per simulazione.

36′ GOL FIDELIS – Prinari trasforma il calcio di rigore

35′ BITONTO AMMONIZIONE – Palmisano per proteste

35′ CALCIO DI RIGORE PER LA FIDELIS – Sirri atterra in area Minacori ed è penalty.

30′ FIDELIS AVANTI – Tusiano parte da destra e viene atterrato da Di Cecco al limite dell’area. E’ giallo per il difensore del Bitonto.

27′ FIDELIS PERICOLOSISSIMA – Prinari da sinistra salta due uomini e serve al centro con Zingaro che di un soffio non riesce a toccarla da pochi passi in rete.

23′ BITONTO AVANTI – Piarulli sfrutta un’azione in velocità di Lattanzio e Pepe e calcia dal limite ma il suo tiro è ampiamente a lato.

Solo due calci d’angolo per il Bitonto nei primi dieci minuti di gioco, entrambi senza pericoli per la porta di Anatrella.

Gara condizionata in avvio dal vento

Partiti



BITONTO (3-5-2): Figliola; Dario, Mariani, Sirri; Palmisano, Di Cecco, Capece, Piarulli, Diop; Pepe, Lattanzio. A disp.: Zinfollino, Tedone, Zaccaria, Caruso, Evangelista, Gargano, Colella, Taurino, Genchi. All. Ragno

FIDELIS ANDRIA (4-3-2-1): Anatrella; Lacassia, Venturini, Paparusso; Zingaro, Manzo, Bolognese, Notaristefano; Tusiano, Prinari; Minacori. A disp.: Petrarca, Tutino, Fontana, De Santis, Azzarito, Zammit, Busetto, Minincleri, Cristaldi. All. Panarelli.

Angoli 8-1