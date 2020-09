«Un risultato che ci obbliga a leggere ed interpretare i segnali del nostro territorio e di cui vado orgoglioso. Oltre 5000 preferenze sono il frutto del lavoro, dell’ascolto e del dialogo costruito in questi anni». Interviene così, in una nota, l’avv. Marcello Lanotte dopo la corsa al consiglio regionale terminata in modo negativo.

«Sono convinto di aver offerto una risposta importante al territorio della Provincia BAT, il cui tessuto sociale è composto da laboriose categorie: i professionisti, gli artigiani e i piccoli e medi imprenditori oberati di tasse e burocrazia, i nuovi disoccupati cinquantenni che non trovano inserimento nel mondo del lavoro, i genitori che chiedono occupazione per i figli costretti ad abbandonare la nostra terra, le famiglie con casi di grave disabilità che necessitano di un servizio sanitario più efficace, ma anche gli agricoltori che hanno investito le proprie risorse economiche a cui non sono stati concessi i fondi del PSR ormai persi e che temono l’arrivo della Xylella.

Credo di aver sempre lavorato per offrire soluzioni per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e posso affermare con forza che l’importante risultato elettorale conseguito sprona tutti a lavorare con maggiore impegno. Adesso è giunto il momento di costruire ad ogni livello, insieme al Senatore Damiani, ai Consiglieri comunali e a tutta la comunità politica e umana che ha partorito questo consenso elettorale, dando voce ai cittadini che pretendono competenza e sobrietà anziché approssimazione e opacità. Sono pronto a contribuire a questa sfida con spirito immutato: con coraggio, avanti!».