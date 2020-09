«Fin dall’inizio sapevamo che era una sfida difficile, e per tanti motivi complicata, ma abbiamo scelto consapevolmente di affrontarla perché avevamo un dovere morale nei confronti degli andriesi. Come abbiamo sempre detto, a guidarci è stata la coerenza e l’indisponibilità ad accettare compromessi e accordi di potere che avrebbero tutelato interessi personali ma non il futuro della nostra città». Interviene così, in una nota, Nino Marmo.