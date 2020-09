Annullata la Coppa Italia di Serie D, la Fidelis Andria avrà una settimana in più di lavoro per preparare l’esordio ufficiale nella stagione 2020/21: lo sa bene mister Gigi Panarelli, che attende le ultime due amichevoli – probabilmente giovedì a Ruvo contro il Corato e domenica mattina, con avversario da individuare – per continuare a testare una rosa che aspetta altri due rinforzi: tra questi un esterno sinistro under. Operazioni condotte in sinergia con il ds Riccardo Di Bari.

I tifosi intanto attendono anche un altro innesto in attacco, nonostante il reparto oggi presenti sei pedine per tre ruoli.

Il weekend ha consegnato anche attimi di tensione per le condizioni di Minacori, Bolognese, Riggio e De Santis, protagonisti di un incidente stradale sabato sera sulla Bisceglie-Andria. Paura seguita da un sospiro di sollievo: pochi punti di sutura per Minacori, colpo di frusta per Bolognese e De Santis. Tutti presenti alla ripresa degli allenamenti.

