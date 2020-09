«Quando i toni si accendono è opportuno incanalare tutto nel chiedere al Signore il dono di essere illuminato sul senso del “servizio” che si vuole offrire alla Comunità civile. E’ stato molto bello il fermento suscitato nella nostra città per ascoltare i 5 candidati-sindaco ed ascoltare le loro proposte programmatiche per il bene della nostra città. Ora che mancano pochi giorni per confluire il voto di responsabilità, vogliamo chiedere al Signore che non manchi la serenità di discernere la persona ed il programma più idoneo che miri a salvaguardare i deboli e lo sviluppo della nostra comunità andriese». Interviene così, in una nota, don Riccardo Agresti, parroco della Chiesa San Luigi a Castel del Monte.

«Chi può portare la calma, la serenità, la fiducia e la correttezza se non il Signore? Quando tutto sembra perduto chi ci prende per mano è Colui che ci chiama, il Dio della misericordia.

Nell’Udienza del 21 novembre 2002 il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, ha approvato una Nota Dottrinale, decisa nella Sessione Ordinaria della Congregazione per la Dottrina della Fede, circa l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica e ne ha ordinato la pubblicazione. La Nota recita così:

“La Chiesa venera tra i suoi Santi numerosi uomini e donne che hanno servito Dio mediante il loro generoso impegno nelle attività politiche e di governo. Tra di essi, S. Tommaso Moro, proclamato Patrono dei Governanti e dei Politici, seppe testimoniare fino al martirio la «dignità inalienabile della coscienza». Pur sottoposto a varie forme di pressione psicologica, rifiutò ogni compromesso, e senza abbandonare «la costante fedeltà all’autorità e alle istituzioni legittime» che lo distinse, affermò con la sua vita e con la sua morte che «l’uomo non si può separare da Dio, né la politica dalla morale»”.

Per chi e per che cosa stiamo offrendo questa disponibilità così entusiasmante a governare la nostra città? Noi proponiamo di ascoltare la Parola di Dio e di lasciarci guidare dallo Spirito Santo perché illumini le coscienze alla corresponsabilità.

Pertanto invitiamo tutti i candidati di queste elezioni amministrative (sindaco, partecipanti alle liste, consigliere regionali) e tutti i fedeli a partecipare alla Celebrazione Eucaristica alle ore 19.00 presso la parrocchia San Luigi a Castel del Monte.

La preghiera è un veicolo di comunione e di riflessione. Ci viene chiesto di mettere in atto la creatività: la migliore creatività è quella di creare momenti di preghiera».