Quest’estate erano scattati già diversi controlli e sequestri da parte delle forze dell’ordine, ma quello dell’utilizzo non idoneo delle biciclette elettriche resta una problematica rilevante nella città di Andria.

Purtroppo l’ultimo episodio è accaduto nella serata di ieri nella centralissima viale Crispi all’incrocio con piazza Marconi. Attorno alle 23.30, mentre alcuni bimbi stavano giocando nelle zona pedonale, è sopraggiunta a tutta velocità una E-bike condotta da un minorenne che questa volta non è riuscita ad evitare l’impatto con uno dei piccoli.

Tanta paura ed apprensione per le sorti del bambino che, investito dalla bicicletta, è caduto rovinosamente a terra. Dopo le prime cure da parte di un medico presente in zona, il piccolo è stato portato in ospedale: per lui necessari sei punti di sutura alle labbra oltre a diverse contusioni riscontrate.

Bici elettriche e alta velocità, un binomio molto pericoloso che mette a serio rischio l’incolumità dei cittadini nonostante sia stato disposto il divieto di circolazione all’interno delle zone pedonali.