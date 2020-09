Un’offerta turistica qualificata e operatori turistici formati. Di qui passa secondo Ruggiero Mennea, candidato alle Regionali 2020, il giro di boa del salto di qualità finale che il turismo pugliese è chiamato a fare. Nella Bat un esempio plastico è rappresentato dalla realtà di Canne della Battaglia, da consacrare anche con una serie di microattività aperte ai giovani

Competere al meglio offrendo ciò che di nuovo si può fare per attrarre i turisti a una permanenza più lunga possibile: è il tipo di lavoro da cui la regione, secondo Mennea, deve passare per aumentare la qualità della propria offerta e diventare così più attrattiva.

Vede la firma di Mennea in regione anche la classificazione degli stabilimenti balneari. In questo momento storico, per rispondere alla concorrenza sempre più aggressiva degli altri paesi, il nostro paese deve reinventare il classico modello della vacanza balneare e l’introduzione delle stelle va proprio in questa direzione